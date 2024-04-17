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Новости 11:16

Еще одну категорию граждан освободят от уплаты курортного сбора в Петербурге

фото ЗакС политика Еще одну категорию граждан освободят от уплаты курортного сбора в Петербурге

Законодательное собрание Петербурга 17 апреля в первом чтении рассмотрело законопроект о расширении перечня лиц, которые смогут не платить курортный сбор, передает корреспондент ЗАКС.Ру. В документе уточнят понятие многодетной семьи. 

Согласно тексту законопроекта, освободить от сбора хотят членов семей, в которых трое и более детей, при этом возраст старшего ребенка не превышает 18 лет, либо 23 лет, если он учится. Автором инициативы стал единоросс Александр Ржаненков. В пояснительной записке он указал, законопроект разработан в соответствии с указам президента о поддержке многодетных семей. Также инициатива должна снять социальную напряженность, уверен парламентарий. 

Сейчас освобождаются от сбора лишь многодетные семьи, где возраст старшего ребенка не превышает 18 лет. 

Напомним, в Петербурге с 1 апреля гости города, которые останавливаются в гостиницах и отелях, должны платить по 100 рублей в сутки. Средства, собранные в рамках курортного сбора, планируется направить на развитие туристической инфраструктуры. Ранее депутаты ЗакСа направили в Госдуму федеральную инициативу об освобождении от уплаты сбора гражданских специалистов, которые работают в зоне СВО. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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