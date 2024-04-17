Два экс-сотрудника МВД объявлены в розыск по делу о взятке в размере 5 млрд рублей

Бывшим сотрудникам МВД, которых подозревают в получении взятки в особо крупном размере, предъявило обвинение Управление по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами, об этом 17 апреля пишет "Коммерсантъ".

Фигурантами дела стали бывший глава 3-го отделения 4-го отдела управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий Георгий Сатюков и его коллега Дмитрий Соколов. Первый проходит по статье о получении взятки (ч.6 ст.290 УК РФ), а второй по статье о посредничестве во взяточничестве (ст.291.1 УК РФ).

По предварительным данным, обвиняемые якобы предложили системному администратору криптобиржи "крышевание", а именно гарантию своего бездействия. За это на криптокошельки Сатюкова, по версии следствия, было перечислено 5 млрд рублей.

Правоохранители не смогли задержать подозреваемых, так как они успели улететь в Дубай.

Сейчас Сатюков и Соколов заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Адвокаты обжаловали это решение, указывая на то, что взяткодатель находился в Новосибирске в момент преступления, а коды от криптокошельков получали правоохранители из Петербурга, поэтому расследование должно вестись в этих городах, а не в столице.

Фото: ЗАКС.Ру