В Пулково до конца апреля будут проводить дорожный ремонт и перекрывать участки

В петербургском аэропорту Пулково до конца апреля будут проводить работы по ремонту дорожного покрытия, об этом 17 апреля сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Проезд будут ограничивать по разным участкам дороги. Первые работы стартуют в среду и четверг, 17 и 18 апреля. В эти даты будет ограничен въезд на пандус к третьему этажу терминала.

Менять покрытие на разных участках дороги собираются до 30 апреля. Как отметили в Пулково, общественный транспорт, как и ранее, будет высаживать пассажиров на уровне третьего этажа.

Заехать на территорию аэропорта можно будет через транзитную зону №1. В аэропорту попросили пассажиров заранее планировать свой маршрут в Пулково.

Фото: ЗАКС.Ру