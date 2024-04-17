ЗакС уйдет на "майские каникулы" с 24 апреля по 15 мая

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 17 апреля утвердили проект постановления о перерывах в заседаниях в связи с майскими праздниками, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Отдыхать от заседаний депутаты будут примерно три недели.

В 2024 году Праздник весны и труда выпадает на среду, день, когда в Мариинском дворце проходят пленарные заседания. Из-за Первомая депутаты собираться не будут. Следующее заседание выпадает на 8 мая, однако накануне Дня Победы парламент также не будет заседать.

Отметим, председатель ЗакСа Александр Бельский уже дважды пропускает заседания. Вместо него руководит процессом его заместитель Николай Бондаренко.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру