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Новости 16:40

На востоке Петербурга построили детский сад

фото ЗакС политика На востоке Петербурга построили детский сад

Петербургские чиновники разрешили ввести в эксплуатацию новый детский сад, построенный на территории МО "Полюстрово". Дошкольное учреждение расположилось на шоссе Революции, во дворах между Среднеохтинским проспектом и проспектом Металлистов, сообщает городской Госстройнадзор.

Садик рассчитан на 100 воспитанников. Самые младшие из них будут пользоваться отдельным входом в здание. И входы, и лестницы приспособлены для людей с ограниченными возможностями.

В распоряжении детей будут актовый и спортивный залы, а также бассейн. Снаружи их ожидают зеленые насаждения, элементы благоустройства и спортивная площадка.

фото: Госстройнадзор Петербурга


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