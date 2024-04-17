В Петербурге завели дело на "двойника" Единого информационно-расчетного центра

Петербургское управление ФАС усмотрело признаки нарушения закона о защите конкуренции в деятельности компании, которая создала сайт, копирующий официальный интернет-ресурс Единого информационно-расчетного центра. ЕИРЦ - организация, формирующая коммунальные квитанции, которые приходят в почтовые ящики. Ее ресурс располагается по адресу eirc.spb.ru.

На "двойника" пожаловалась сама компания "ЕИРЦ СПб", сообщает ведомство. По мнению чиновников, ответчик, создавший сайт с идентичным контентом (еирцспб.рф), умышленно дезориентирует клиентов "настоящего" ЕИРЦ.

Установлено, что за сайт-дублер отвечает ООО "Учет-Сервис". На организацию завели административное дело. Его рассмотрят 14 мая.

Согласно статье 14.6 федерального закона, "не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента".

Фото: ЗАКС.Ру