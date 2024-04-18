Несостоявшегося депутата задержали за стрельбу на Новоизмайловском проспекте

На Новоизмайловском проспекте в Петербурге произошел конфликт со стрельбой между двумя мужчинами, об этом 18 апреля пишет "Фонтанка.ру".

По предварительным данным, одним из конфликтующих оказался 30-летний житель Колпино и бывший член партии "Яблоко", который даже пробовал баллотироваться в депутаты Законодательного собрания Петербурга.

Вторым участником конфликта оказался 37-летний петербуржец, рассказавший, что несостоявшийся депутат якобы стрелял в него из травматического пистолета.

Правоохранители задержали обоих дебоширов. Предполагается, что один открыл стрельбу после того, как второй пошел на него с ножом.

В отношении них составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Обновление. В петербургском "Яблоке" сообщили ЗАКС.Ру, что биография упомянутого человека похожа на жизненный путь бывшего однопартийца Дмитрия Осипова. Сам Осипов на звонок корреспондента ЗАКС.Ру не ответил.

Фото: ЗАКС.Ру