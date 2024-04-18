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"Актер-иноагент забывает оплачивать коммунальные услуги": Трескунов* проиграл суд

фото ЗакС политика "Актер-иноагент забывает оплачивать коммунальные услуги": Трескунов* проиграл суд

Мировой судья в Москве удовлетворил иск государственного бюджетного учреждения "Жилищник", поданный к киноактеру Семену Трескунову*. 

В пользу предприятия взыскали 10 тысяч рублей. В такую сумму его представители оценили долг артиста по коммунальным платежам. Ответчик почти три года живет за пределами России.

Рассказывая о деле, пресс-служба столичных судов общей юрисдикции вынесла в заголовок фразу: "актер-иноагент забывает оплачивать коммунальные услуги".

Статус иноагента 24-летнему Трескунову* присвоили месяц назад. Исполнитель ролей в популярных сериалах известен своими симпатиями к несистемной оппозиции.

*Минюст внес Семена Трескунова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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