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Новости 17:24

Суд прекратил дело петербуржца, нарисовавшего граффити на доме-памятнике

фото ЗакС политика Суд прекратил дело петербуржца, нарисовавшего граффити на доме-памятнике

В Петербурге прекратили производство по делу о повреждении объекта культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК), которое было возбуждено в отношении местного жителя Евгения Лисицына. Дело закрыли в связи с деятельным раскаянием фигуранта, передает объединенная пресс-служба городских судов.

В конце февраля Лисицын оставил граффити в виде надписи "EPANCH" на стене дома И. П. Павлова (Лиговский проспект, 149), признанного региональным памятником.

Ущерб оценили в 5,5 тысяч рублей, которые потребовались на устранение рисунка. Петербуржец очистил фасад от граффити собственными силами. Государственное обвинение против прекращения дела возражало.

Фото: ЗАКС.Ру


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