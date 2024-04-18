В Красносельском районе отремонтируют Гатчинское шоссе

Комитет Смольного по развитию транспортной инфраструктуры анонсировал ремонтные работы на Гатчинском шоссе в Красносельском районе. Замену полотна осуществят на всем протяжении трехкилометровой магистрали, связывающей площадь Воинской Славы с границей Ленобласти. Точные сроки, в которые предполагается заменить асфальт, комитет не называет.

На сегодняшний день состояние шоссе оценивают как неудовлетворительное: дорога, на которой образовалась колейность, полна выбоинами и трещинами. Рабочие поменяют два слоя асфальтобетонного покрытия, починят бордюрный камень, приведут в порядок тротуары, отремонтируют съезды.

Отмечается, что по магистрали, соединяющей Петербург и Виллози, проходит маршрут школьных автобусов.

Фото: ЗАКС.Ру