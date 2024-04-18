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Новости 18:13

ЕСПЧ отклонил иск Киркорова к чиновникам Литвы, поданный из-за запрета на въезд

фото ЗакС политика ЕСПЧ отклонил иск Киркорова к чиновникам Литвы, поданный из-за запрета на въезд

Европейский суд по правам человека отклонил жалобу певца Филиппа Киркорова, который оспаривал решение литовских властей, запретивших ему в 2021 году въезд в страну сроком на пять лет. Как пишет ТАСС со ссылкой на адвоката поп-исполнителя, Александра Добровинского, правительство Литвы объяснило запрет поддержкой Киркоровым российской политики в Крыму.

В иске Киркоров, в частности, указал, что Латвия и Эстония подобных запретов ему не назначали, из чего он сделал вывод о дискриминационном характере принятой меры. 

"Что интересно, оказывается, человек, считает ЕСПЧ, не имеет право иметь свое мнение, а точнее имеет право иметь лишь то мнение, которое согласовано с ЕСПЧ", - таков комментарий Добровинского.

Страсбургский суд в своем решении упомянул то обстоятельство, что певец не подавал исков в литовские суды и таким образом не исчерпал возможности внутригосударственной юридической защиты.

Фото: ЗАКС.Ру


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