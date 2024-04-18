В Петербурге — "желтый" уровень опасности, в Ленобласти усиленно чистят дороги

Непогода на российском Северо-Западе побудила чиновников Смольного объявить на ближайшие сутки "желтый" уровень опасности, что означает потенциально опасную погоду. Он будет действовать с 11 утра пятницы до 3 часов ночи субботы.

В течение всего этого времени ожидается сильный ветер, местами его скорость может достигать 17 метров в секунду. С часу дня и до полуночи в городе также прогнозируют сильный снег. Пешеходов и автовладельцев просят быть бдительными.

Тем временем в Ленобласти, как сообщает ее правительство, дорожные службы перешли на усиленный режим работы в связи с предстоящей метелью с мокрым снегом. Синоптики обещают при этом температурные перепады. Автомобилистов отговаривают от неосторожных маневров, поскольку высота снега в ближайшие три дня может достигать 15 сантиметров.

Фото: ЗАКС.Ру