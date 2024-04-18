В Госдуму внесли законопроект, возвращающий индексацию пенсий членам домсоветов

Депутат-справедливоросс Валерий Гартунг вместе с коллегами внес в нижнюю палату Федерального собрания законопроект, призванный, по его словам, нивелировать "очередное глупое решение Госдумы".

Инициатива посвящена членам домовых советов, которые с недавних пор стали обязаны выплачивать страховые взносы. Будучи, как правило, пожилыми людьми, они же стали числиться работающими пенсионерами и потому лишились индексации пенсий.

Гартунг рассказал о поступающих жалобах на новое положение вещей, приведя в пример пенсионерку из домового совета в Челябинской области.

"Вознаграждение, которое она получала, было 2000 рублей, а индексация, которой она лишилась, – 3000", - написал эсер в своем Telegram-канале.

По словам депутата, вместе с единомышленниками он хочет "вернуть все как было, чтобы индексацию пенсий у членов домсоветов больше не забирали".

Фото: ЗАКС.Ру