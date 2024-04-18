В "Юбилейном" Бельский и Чечина поздравили и наградили муниципалов

В спорткомплексе "Юбилейный" в преддверии Дня местного самоуправления собрались представители всех 111 муниципалитетов Петербурга. Со сцены их чествовали спикер ЗакСа Александр Бельский, глава Совета МО Всеволод Беликов и вице-губернатор Наталья Чечина, передает пресс-служба городского парламента.

Главам и сотрудникам местных администраций вручили почетные грамоты от председателя ЗакСа и от губернатора. Вручили также премии "Лучшему муниципальному служащему".

"Граждане обращаются к вам с любыми просьбами, вы включаетесь в их проблемы и помогаете каждому. И для людей это очень важно", - произнес Бельский в микрофон.

Он также напомнил, что сам начинал карьеру с местного самоуправления. Более подробно спикер ЗакСа высказался об этом в собственном Telegram-канале, отметив, что в "Юбилейном" встретил множество старых друзей.

"И хоть сейчас я тружусь в Мариинском дворце, признаюсь, часть меня навсегда останется муниципальным депутатом Сестрорецка", - написал единоросс.

Официальная часть праздника был дополнена концертной программой.

фото: Спикер Бельский / Telegram