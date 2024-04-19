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Бросившаяся с ножом на сына жительница Колпино попала в уголовное дело

фото ЗакС политика Бросившаяся с ножом на сына жительница Колпино попала в уголовное дело

К петербургским полицейским обратился 13-летний житель Колпино, рассказавший, что его собственная мать напала на него с ножом, передает ГУ МВД по региону. От агрессивного поведения 39-летней женщины, которое наблюдалось в квартире дома по бульвару Трудящихся, он не пострадал.

Силовики оперативно выехали на вызов и задержали мать заявителя, находившуюся у себя дома в нетрезвом состоянии. На нее возбудили дело об угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК). Женщину отпустили из отдела с обязательством о явке.

Мальчика временно отправили в районный Центр социальной помощи семье и детям.

Фото: ЗАКС.Ру


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