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Новости 9:55

За полгода в Петербурге на 40% снизилось число нарушений в сфере благоустройства

фото ЗакС политика За полгода в Петербурге на 40% снизилось число нарушений в сфере благоустройства

В Петербурге Государственная административно-техническая инспекция подвела итоги последней "недели чистоты", прошедшей с 8 по 12 апреля. По сравнению с аналогичной осенней акцией число зафиксированных нарушений в сфере благоустройства уменьшилось на 40%.

Специалисты изучили состояние 1150 объектов. В это число вошли здания во всех городских районах. Нарушения были замечены только на 150 из них. Таким образом, показатель оказался на 40% ниже, чем во время осеннего осмотра.

Чаще всего нарекания у инспекторов вызывает состояние нежилых зданий. На этот раз таких случаев насчитали 63. Из-за вандалов также нередко страдают зоны производства работ: здесь любят оставлять граффити и несанкционированные надписи. В апрельскую "неделю чистоты" чиновники столкнулись с 24 подобными ситуациями.

Фото: ЗАКС.Ру


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