В Петербурге выявили преступную схему с подменой товаров через маркетплейс

Петербургские полицейские задержали троих молодых людей, которых подозревают в организации мошеннической схемы (ч. 2 ст. 159 УК).

По официальной версии, путем заказа и возврата товара через популярный маркетплейс они сумели подменить целую партию дорогостоящего товара гораздо более дешевым аналогом. Создав подставной аккаунт, злоумышленники заказали 120 зарядных устройств Apple на сумму 280 тысяч рублей. После получения был оформлен возврат.

В пункт выдачи фигуранты вернули похожие с виду устройства, купленные на рынке в 15 раз дешевле. При этом деньги, уплаченные за продукцию Apple, поступили обратно на счет молодых людей в полном объеме.

Двоих братьев, живущих в Московском районе, и их 19-летнего сообщника оставили на свободе под подпиской о невыезде. У них изъяли более 500 "фирменных" и дешевых зарядных устройств, банковские карты и технику.

фото: ГУ МВД по Петербургу