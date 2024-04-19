ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 10:40

В Петербурге у журналистки Ксении Клочковой проходит обыск

фото ЗакС политика В Петербурге у журналистки Ксении Клочковой проходит обыск

Петербургские правоохранители пришли домой к журналистке "Фонтанки" и сооснователю медиапроекта "Ротонда" Ксении Клочковой. Об этом пишет региональная редакция "Московского комсомольца".

Обыск проходит в рамках дела, возбужденного против бывшего коллеги Клочковой по "Фонтанке", эмигрировавшего журналиста-расследователя Андрея Захарова*.

Захарова*, как пишет МК, преследуют по уголовному делу о неисполнении обязанностей иностранного агента (ст. 330.1 УК).

"Фонтанка", подтверждая следственные действия у своей сотрудницы, уточняет, что речь идет о другом деле против Захарова*: Клочкову обыскивают в рамках дела о фейках про армию (ст. 207.3 УК). Редакции известно, что она находится в статусе свидетеля.

*Минюст внес Андрея Захарова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости19 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама