В Петербурге у журналистки Ксении Клочковой проходит обыск

Петербургские правоохранители пришли домой к журналистке "Фонтанки" и сооснователю медиапроекта "Ротонда" Ксении Клочковой. Об этом пишет региональная редакция "Московского комсомольца".

Обыск проходит в рамках дела, возбужденного против бывшего коллеги Клочковой по "Фонтанке", эмигрировавшего журналиста-расследователя Андрея Захарова*.

Захарова*, как пишет МК, преследуют по уголовному делу о неисполнении обязанностей иностранного агента (ст. 330.1 УК).

"Фонтанка", подтверждая следственные действия у своей сотрудницы, уточняет, что речь идет о другом деле против Захарова*: Клочкову обыскивают в рамках дела о фейках про армию (ст. 207.3 УК). Редакции известно, что она находится в статусе свидетеля.

*Минюст внес Андрея Захарова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру