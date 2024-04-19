В Ботаническом саду отреставрируют почти три десятка построек

В петербургском Ботаническом саду на Аптекарском острове грядет реставрация 27 сооружений, о чем пишет "Деловой Петербург". Издание обратило внимание на связанную с ней госзакупку. ФГБУН "Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН" (БИН РАН) заказало разработку проекта капитального ремонта, реставрации и приспособления построек к современному использованию. За эти работы госучреждение готово заплатить 258 млн рублей.

Некоторые из объектов признаны региональными памятниками. Каждое из 27 строений появилось на своем месте до революции. Все они имеют один и тот же адрес — улица Профессора Попова, 2П. Наибольший интерес для градозащитников и ученых представляют собой оранжереи. Их реконструкция потребует возведения временной оранжереи для хранения ценных растений.

К ноябрю следующего года Главгосэкспертиза выдаст заключение на проект работ, который к тому времени должен быть готов.

фото: unsplash