Депутаты ЗакСа хотят повысить штрафы за самовольную остановку эскалаторов метро

Депутаты петербургского ЗакСа внесли законопроект, увеличивающий штрафы за самовольную и беспричинную остановку эскалаторов подземки пассажирами. Об этом сообщил один из соавторов инициативы, единоросс Денис Четырбок. По его данным, затронутую проблему нельзя назвать редким явлением: в Петербурге таким образом с эскалаторами "шутят" по тысяче раз в год, а иногда и чаще.

Между тем размер штрафов, по мнению депутата, не соответствуют вредности явления: сегодня за выходку со стоп-краном можно отделаться взысканием в размере от 500 рублей до трех тысяч рублей.

Самовольные остановки эскалатора, как пишет Четырбок в своем Telegram-канале, ведут к травмам и, кроме того, "могут спровоцировать транспортный коллапс в часы пик, тем более что для перезапуска работы эскалатора требуется не так мало времени (порой доходит до 10 минут)".

Четырбок, а также Ирина Иванова, Валерий Гарнец и Константин Чебыкин предложили штрафовать за подобные шалости в диапазоне от 3 до 5 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру