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Новости 12:13

Депутаты ЗакСа хотят повысить штрафы за самовольную остановку эскалаторов метро

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа хотят повысить штрафы за самовольную остановку эскалаторов метро

Депутаты петербургского ЗакСа внесли законопроект, увеличивающий штрафы за самовольную и беспричинную остановку эскалаторов подземки пассажирами. Об этом сообщил один из соавторов инициативы, единоросс Денис Четырбок. По его данным, затронутую проблему нельзя назвать редким явлением: в Петербурге таким образом с эскалаторами "шутят" по тысяче раз в год, а иногда и чаще.

Между тем размер штрафов, по мнению депутата, не соответствуют вредности явления: сегодня за выходку со стоп-краном можно отделаться взысканием в размере от 500 рублей до трех тысяч рублей.

Самовольные остановки эскалатора, как пишет Четырбок в своем Telegram-канале, ведут к травмам и, кроме того, "могут спровоцировать транспортный коллапс в часы пик, тем более что для перезапуска работы эскалатора требуется не так мало времени (порой доходит до 10 минут)".

Четырбок, а также Ирина Иванова, Валерий Гарнец и Константин Чебыкин предложили штрафовать за подобные шалости в диапазоне от 3 до 5 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Гарнец Валерий Николаевич 
Иванова Ирина Владимировна 
Четырбок Денис Александрович 




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