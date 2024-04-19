Андрей Радин про обыски у Клочковой: "СЖ СПб и ЛО готов оказать ей посильную помощь"

В Союзе журналистов Петербурга и Ленобласти 19 апреля прокомментировали известие об обысках у журналистки "Фонтанки" и автора Telegram-канала "Ротонда" Ксении Клочковой. Председатель объединения Андрей Радин заявил, что СЖ СПб и ЛО готов оказать Клочковой помощь в рамках своих возможностей в этой ситуации.

"Ксению все журналисты, политики и чиновники города много лет знают, как профессиональную и талантливую журналистку. Недаром она столько лет сотрудничает с ведущим медиа нашего города – "Фонтанкой", была лауреатом "Золотого пера". СЖ СПб и ЛО готов оказать ей посильную помощь в этой ситуации", - приводят слова Радина в пресс-службе союза.

Напомним, утром силовики пришли к Клочковой с обыском в связи с уголовным делом в отношении журналиста Андрея Захарова*, по которому журналистка проходит в качестве свидетеля. По данным "Фонтанки", уголовное дело связано с распространением фейков про армию (ст. 207.3 УК), однако "МК в Питере" сообщает, что следственные действия проходят по делу о неисполнении обязанностей иноагента.

*Андрей Захаров внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

Константин Леньков / Фото СЖ СПб и ЛО