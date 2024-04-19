Борис Пиотровский принял участие в Дне донора

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в преддверии Национального дня донора, который отмечается 20 апреля, сдал кровь в Невской ратуше. В своем Telegram-канале чиновник сообщил, что сдает кровь с большим удовольствием. Фото с процедуры Пиотровский опубликовал в своих соцсетях 19 апреля.

"Я начал сдавать кровь относительно недавно, во время пандемии коронавируса, когда это было особенно востребовано. Был частный запрос на кровь, и мы с друзьями откликнулись. Сейчас стараюсь сдавать кровь два раза в год и делаю это с большим удовольствием, ведь это — прямая помощь людям", – написал Пиотровский.

Чиновник добавил, что сейчас в Петербурге насчитывается 52 тысячи доноров: причем с каждым годом их становится больше. В первой акции донорства крови в этом году приняли участие 64 сотрудника Смольного.

Константин Леньков / Фото: Telegram-канал вице-губернатора Бориса Пиотровского