"Новые люди" намерены выдвинуть кандидата на выборах главы Петербурга

На выборах губернатора Петербурга будет заявлен кандидат от "Новых людей", сообщил ТАСС 19 апреля со ссылкой на вице-спикера Госдумы и члена центрального совета партии Владислава Даванкова. Пока имя потенциального кандидата не раскрывается, однако известно, что им станет местный политик.

"Мы говорим о том, что сейчас обсуждаем кандидатуру на губернатора в Санкт-Петербурге и планируем выдвигать своего кандидата. У нас есть несколько людей сильных из Питера. Важно, чтобы эти люди были местные, потому что Петербург поймет только петербуржец", - приводит слова Даванкова ТАСС.

Выборы губернатора Петербурга пройдут в сентябре 2024 года. Для "Новых людей" это станет первой попыткой побороться за пост главы города. Для участия в выборах кандидат должен будет заручиться поддержкой муниципальных депутатов в рамках "муниципального фильтра". Сейчас в местных советах города нет ни одного депутата, избранного от "Новых людей" - в 2019 году, когда прошли последние выборы, партии еще не существовало. Однако, в поддержку кандидата от "Новых людей" могут выступить муниципалы из "Партии роста". Сегодня партии провели съезд по объединению.

Константин Леньков / Фото Telegram-канал "Новые люди"