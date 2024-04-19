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Новости 17:20

"Новые люди" намерены выдвинуть кандидата на выборах главы Петербурга

фото ЗакС политика "Новые люди" намерены выдвинуть кандидата на выборах главы Петербурга

На выборах губернатора Петербурга будет заявлен кандидат от "Новых людей", сообщил ТАСС 19 апреля со ссылкой на вице-спикера Госдумы и члена центрального совета партии Владислава Даванкова. Пока имя потенциального кандидата не раскрывается, однако известно, что им станет местный политик. 

"Мы говорим о том, что сейчас обсуждаем кандидатуру на губернатора в Санкт-Петербурге и планируем выдвигать своего кандидата. У нас есть несколько людей сильных из Питера. Важно, чтобы эти люди были местные, потому что Петербург поймет только петербуржец", - приводит слова Даванкова ТАСС. 

Выборы губернатора Петербурга пройдут в сентябре 2024 года. Для "Новых людей" это станет первой попыткой побороться за пост главы города. Для участия в выборах кандидат должен будет заручиться поддержкой муниципальных депутатов в рамках "муниципального фильтра". Сейчас в местных советах города нет ни одного депутата, избранного от "Новых людей" - в 2019 году, когда прошли последние выборы, партии еще не существовало. Однако, в поддержку кандидата от "Новых людей" могут выступить муниципалы из "Партии роста". Сегодня партии провели съезд по объединению. 

Константин Леньков / Фото Telegram-канал "Новые люди"


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