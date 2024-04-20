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Новости 10:18

Температура воздуха в Петербурге 20 апреля опустится до нуля перед потеплением

фото ЗакС политика Температура воздуха в Петербурге 20 апреля опустится до нуля перед потеплением

В Петербурге апрель все больше похож на зиму, а снижение температуры воздуха пока не останавливается, об этом 20 апреля сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, активный циклон оставит территорию Ленинградской области в своей холодной, тыловой части. Из-за этого ожидаются кратковременные прояснения, хотя все равно преимущественно облачно. Также ожидается мокрый снег.

Воздух прогреется до 0…+2 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что выше нормы. 

В воскресенье, 21 апреля, погода изменится в лучшую сторону. Температура повысится до +6 градусов, а осадков не будет вовсе.

Фото: ЗАКС.Ру


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