Температура воздуха в Петербурге 20 апреля опустится до нуля перед потеплением

В Петербурге апрель все больше похож на зиму, а снижение температуры воздуха пока не останавливается, об этом 20 апреля сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, активный циклон оставит территорию Ленинградской области в своей холодной, тыловой части. Из-за этого ожидаются кратковременные прояснения, хотя все равно преимущественно облачно. Также ожидается мокрый снег.

Воздух прогреется до 0…+2 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что выше нормы.

В воскресенье, 21 апреля, погода изменится в лучшую сторону. Температура повысится до +6 градусов, а осадков не будет вовсе.

Фото: ЗАКС.Ру