Петербургские и областные спасатели вместе потушили пожар в Белоострове

Спасатели из Петербурга и Ленинградской области ночью 20 апреля тушили серьезный пожар, произошедший в Белоострове, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

Поздно вечером в пятницу, 19 апреля, поступило сообщение о том, что в Белоострове загорелся частный дом общей площадью 153 квадратных метра.

Пожар смогли ликвидировать чуть больше, чем через 50 минут. Над ним работали спасатели из Петербурга и области. Из Северной столицы прибыли 34 человека и семь единиц техники.

На данный момент, информация о пострадавших уточняется. Выясняются обстоятельства и причины возгорания.

Фото: ЗАКС.Ру