Журналист "Известий" Семён Еремин погиб в зоне СВО

В зоне спецоперации погиб военный корреспондент "Известий" Семён Еремин из-за удара украинского дрона, об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Как рассказали в самих "Известиях", журналист погиб, пока снимал репортаж в Запорожской области. По данным СК, атака ВСУ была прицельной и целенаправленной.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям принять меры к установлению и привлечению к ответственности причастных лиц.

Семен Еремин работал в зоне СВО с 2022 года. Несколько дней назад вышел его репортаж о том, как военные учатся бороться с дронами.

Фото: ЗАКС.Ру