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Новости 14:17

Правоохранители нашли больше девяти тысяч сим-карт в квартирах в Мурино и на улице Коллонтай

фото ЗакС политика Правоохранители нашли больше девяти тысяч сим-карт в квартирах в Мурино и на улице Коллонтай

Во Всеволожском районе Ленинградской области и в Невском районе Петербурга правоохранители задержали пособников мошенников, которые обманывают пенсионеров, об этом 20 апреля пишет 47news.

Утром в пятницу, 19 апреля, правоохранительные органы пришли в квартиру в Мурино, где проживал гражданин Узбекистана. В квартире были найдены более 2,5 тысяч сим-карт, 1,5 млн рублей, несколько телефонов и три шлейфа для активации.

В этот же день в квартире на улице Коллонтай задержали 32-летнего петербуржца. Предполагается, что он помогал мошенникам и снабжал их крупными партиями сим-карт. У него в квартире нашли больше 7 тысяч сим-карт, банковские карты, мобильники, шлейфы для активации и разную валюту.

В течение двух суток задержанным изберут меру пресечения.

Фото: ЗАКС.Ру


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