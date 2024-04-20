Из усадьбы Корфа в Ленобласти хотят сделать реабилитационный центра для ветеранов СВО

В Ленинградской области под реабилитационный центр для ветеранов спецоперации могут обустроить усадьбу барона Корфа в деревне Ириновка, об этом 20 апреля в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Дрозденко.

Дрозденко вместе с главным специалистом по санаторно-курортному лечению Ленобласти Павлом Гузаловым приехали осмотреть усадьбу. Там они оценили возможности для создания реабилитационного центра.

Как отметил Дрозденко, усадьба находится в хорошем состоянии, а ремонт можно произвести максимально быстро.

Отмечается, что в 2021 году усадьба барона Корфа были признана объектом культурного наследия.

Фото: Telegram-канал губернатора Ленобласти Александра Дрозденко