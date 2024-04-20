Служебный грузовик врезался в терминал аэропорта Пулково

В аэропорту Пулково в Петербурге случилось ДТП с участием служебного грузовика, который повредил здание терминала, об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Уточняется, что водитель не рассчитал габариты грузовика и снес облицовку здания. По предварительным данным, водитель грузовика ООО "Транспит Северо-Запад" пытался проехать под коридором терминала.

На данный момент, проводятся проверки по факту произошедшего. Также планируется выяснить, соблюдалось ли законодательство о безопасности движения.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры