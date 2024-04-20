В 2023 году в России выросло число приговоров иностранным гражданам

В России увеличилось количество приговоров, которые вынесли иностранным гражданам или лицам без гражданства, об этом 20 апреля пишет РБК со ссылкой на статистику Судебного департамента Верховного суда РФ.

В 2023 году количество осужденных иностранцев составило 22,3 тысячи человек, это на 2,6% больше, чем в 2022 году. Уточняется, что при этом общее количество осужденных снизилось на 4%.

Большинство приговоров получили граждане из стран СНГ, однако 918 приговоров относились к гражданам других стран и 946 к лицам без гражданства.

Чаще всего иностранцев судили по статье о подделке документов (ст.327 УК РФ). Второй статьей стала статья о кражах (ст.158 УК РФ), а за ней наркотические статьи.

Также отмечается, что на 24,6% выросло количество приговоров за убийство (ст.105 УК РФ) в отношении иностранных граждан.

Фото: ЗАКС.Ру