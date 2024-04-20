В Петербурге на майские праздники ожидают 850 тысяч туристов

Аналитики прогнозируют, что в Петербург в период с 27 апреля по 12 мая приедут около 850 тысяч туристов, об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

В 2023 году на майские праздники в Северную столицу приехало 770 тысяч туристов. Как отметил губернатор города Александр Беглов, Петербург традиционно является одним из самых популярных направлений для путешествий у россиян.

"Наш город притягивает гостей не только музеями, театрами, архитектурными памятниками, парками, фестивалями, но и новыми достопримечательностями, развлекательными возможностями, гастрономическими предложениями", – сказал Беглов.

Через неделю в Петербурге планируют полностью начать летний сезон – начнется сезон навигации, полностью заработает музей-заповедник "Петергоф" и так далее.

Фото: ЗАКС.Ру