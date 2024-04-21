Полиция проверяет обстоятельства аварии на петербургской дамбе

Пробка, возникшая минувшей ночью на кронштадтской дамбе, стала предметом изучения полицейских. Ей предшествовала дорожная авария, передает региональное управление МВД.

Затор образовался после того, как фура с 15 тоннами щебня, размещенными в полуприцепе, влетела в силовое ограждение. Из-за этого кольцевая автодорога оказалась перекрыта в обе стороны.

Дорожно-транспортное происшествие создало непреодолимые помехи для остальных пользователей КАД, в связи с чем были организованы пути объезда. Правоохранители продолжают изучать детали и обстоятельства аварии.

Фото: ЗАКС.Ру