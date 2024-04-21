Бастрыкин заинтересовался групповым избиением петербургской школьницы

Петербургское управление Следственного комитета начало процессуальную проверку информации о драке в одной из петербургских школ.

В социальных сетях распространились сведения о том, что несколько учащихся избили девочку в помещении школьного класса. При этом педагог находилась там же и была свидетельницей конфликта, не став его вовремя предотвращать.

На происшествие обратил внимание председатель СК Александр Бастрыкин. В ближайшее время его ознакомят с результатами проверки.

Омбудсмен Дагестана Джамал Алиев в своем Telegram-канале заявил, что была избита уроженка его республики, причем из ксенофобских соображений. Он попросил петербургского прокурора Виктора Мельника разобраться в скандале.

фото: пресс-служба СК