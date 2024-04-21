В Петербурге медицинский вуз поймали на коррупционной закупке

В центре Петербурга полицейские взяли с поличным при получении денег сотрудника одного из медицинских вузов, ответственного за закупку техники, передает пресс-служба ГУ МВД.

33-летнего руководителя профильного отдела вуза обвиняют в коррупционном сговоре с подрядчиком, 48-летней представительницей одной из компании. За участие фирмы в конкурсе в качестве единственного поставщика госслужащий получил 45 тысяч рублей.

Сумма контракта на дооснащение университета медоборудованием составила около полумиллиона рублей. На участников сделки завели дела о получении (ч. 3 ст. 290 УК) и даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК). В скором времени им определят меру пресечения.

Фото: ЗАКС.Ру