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Новости 14:59

На Коломяжском проспекте вновь установят православный крест

фото ЗакС политика На Коломяжском проспекте вновь установят православный крест

Администрация Приморского района Петербурга анонсировала возвращение большого поклонного креста на перекресток Коломяжского проспекта и проспекта Королева.

Заново установить православный символ, выполненный из дерева, должны будут через неделю, к началу Страстной седмицы.

Поклонный крест, простоявший на своем месте много лет, исчез прошлой осенью. Комментируя это событие, представители РПЦ рассказали, что объект обветшал и начал гнить. Однажды его опрокинул сильный ветер. На его месте появится уже новый крест.

фото: администрация Приморского района


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