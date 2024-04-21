На Коломяжском проспекте вновь установят православный крест

Администрация Приморского района Петербурга анонсировала возвращение большого поклонного креста на перекресток Коломяжского проспекта и проспекта Королева.

Заново установить православный символ, выполненный из дерева, должны будут через неделю, к началу Страстной седмицы.

Поклонный крест, простоявший на своем месте много лет, исчез прошлой осенью. Комментируя это событие, представители РПЦ рассказали, что объект обветшал и начал гнить. Однажды его опрокинул сильный ветер. На его месте появится уже новый крест.

фото: администрация Приморского района