Градозащитников обеспокоили работы в старинном пожарном депо в Гатчине

В последние дни жители Гатчины наблюдают демонтажные работы в здании дореволюционного пожарного депо на улице Рошаля. В частности, оно лишилось оконных проемов, отправившихся на помойку. В городском отделении ВООПиК полагают, что таким образом идет подготовка к сносу дома с башней-каланчой, пишет издание 47news.

"Направили обращение в администрацию, просим обеспечить фотофиксацию работ", - рассказала глава отделения Тамара Турапина.

Ее коллеги с прошлого года добиваются признания пожарного депо памятником. Своей цели они пока не достигли. При этом, по словам главы областного комитета по сохранению культурного наследия Владимира Цоя, здание отказались включать в реестр памятников не его подчиненные, а независимые эксперты. Тем не менее, с их выводами он солидарен.

"В последние пару лет в Гатчине выявлено столько объектов культурного наследия, что грех жаловаться", - считает Цой.

В региональном главке МЧС подтвердили факт подготовки депо к сносу, указав на аварийное состояние объекта.

фото: Хранители наследия Гатчины. ГРО ВООПиК / ВКонтакте