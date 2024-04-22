В Петербурге начнет теплеть 22 апреля

В Петербурге становится тепло, но все равно ожидаются дожди, об этом 22 апреля сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода окажется под влиянием северной периферии активного южного циклона. Из-за этого в городе могут пройти дожди, но температура воздуха повысится.

Воздух прогреется до +5…+10 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник, 23 апреля, ожидаются кратковременные дожди и температура до +7 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру