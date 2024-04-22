В России стартовала шестидневная рабочая неделя

Из-за переноса выходного на будний день в России началась шестидневная рабочая неделя, об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

Перенос буднего дня связан с тем, что выходной перенесли на понедельник. Так в России будет сразу четыре выходных подряд – с 28 апреля по 1 мая.

Следующая рабочая неделя при этом станет двухдневная – рабочими будут только 2 и 3 мая, а остальные дни выходные.

После первых майских выходных, начнутся еще одни выходные. Россияне будут отдыхать с 9 мая по 12 мая. В стране отпразднуют День Победы.

Фото: ЗАКС.Ру