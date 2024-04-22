Темой ПМЭФ-2024 станет многополярность экономики

Организаторы Петербургского международного экономического форума, который пройдет в этом году, определились с главной темой мероприятия, об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе Росконгресса.

Главной темой станет "Основа многополярности – формирование новых центров роста".

Как рассказал советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, в 2023 году кризис доверия между странами усилился. Он отметил, что важно продолжать поддерживать диалог между деловыми лицами со всего мира.

Программа ПМЭФ-2024 будет разделена на четыре тематических части: переход к многополярной модели мировой экономики, российская экономика, технологии, обеспечивающие лидерство, и здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие.

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