В Петербурге и Ленобласти поменяется расписание электричек из-за майских праздников

Расписание электричек в Петербурге и Ленинградской области поменяется на период майских праздников, об этом 22 апреля предупредили жителей регионов в пресс-службе "Северо-Западной пригородной пассажирской компании" (АО "СЗППК").

Первые изменения коснутся пятницы и субботы, 26 и 27 апреля. В пятницу электрички будут ездить по графику четверга, а в субботу по графику пятницы.

Следующие три выходных, 28, 29 и 30 апреля, поезда будут курсировать по расписанию субботы, а с 1 по 7 мая график будет воскресный.

При этом субботнее расписание будет действовать с 9 по 11 мая, а 12 мая все вернется в привычный график – электрички будут ходить по графику воскресенья.

Фото: ЗАКС.Ру