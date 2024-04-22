На Васильевском острове появится новый сквер рядом с ЗСД

В Петербурге на Васильевском острове возведут новый сквер недалеко от Западного скоростного диаметра (ЗСД), об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Работы по благоустройству территории будут проходить на пересечении Флагманской улицы и улицы Кораблестроителей. На данный момент, как отметили в ГАТИ, на территории есть небольшое количество зеленых насаждений и плитка.

Благоустройство планируют закончить к 30 августа 2024 года. Также уточняется, что большая часть территории будет занята газоном и новыми дорожками.

Кроме этого, в новом сквере появятся разные растения, цветы, клены и кустарники.

Фото: ЗАКС.Ру