ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:15

На Васильевском острове появится новый сквер рядом с ЗСД

фото ЗакС политика На Васильевском острове появится новый сквер рядом с ЗСД

В Петербурге на Васильевском острове возведут новый сквер недалеко от Западного скоростного диаметра (ЗСД), об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Работы по благоустройству территории будут проходить на пересечении Флагманской улицы и улицы Кораблестроителей. На данный момент, как отметили в ГАТИ, на территории есть небольшое количество зеленых насаждений и плитка.

Благоустройство планируют закончить к 30 августа 2024 года. Также уточняется, что большая часть территории будет занята газоном и новыми дорожками.

Кроме этого, в новом сквере появятся разные растения, цветы, клены и кустарники.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости22 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама