Суд Ленобласти отправил в СИЗО бывшего вагнеровца по делу об убийстве петербурженки

Тосненский районный суд Ленинградской области избрал меру пресечения для 42-летнего вагнеровца Алексея Серова по делу об убийстве петербурженки, об этом 22 апреля пишет 47news со ссылкой на пресс-службу суда.

По версии следствия, Серов сдавил руками шею женщины в ходе ссоры. В итоге она скончалась. После этого, предположительно, он расчленил ее тело, чтобы избавиться от останков.

Заседание об избрании меры пресечения прошло в понедельник, 22 апреля. Суд решил отправить мужчину в СИЗО.

Как пишет "Фонтанка.ру", Алексей Серов ранее уже отбывал 12-летний срок за убийство. В конце 2022 года он ушел добровольцем в ЧВК "Вагнер" из колонии в Удмуртии.

Фото: ЗАКС.Ру