Петербургские дорожники вернулись к весеннему режиму работы

Дорожные и садово-парковые предприятия Петербурга вернулись к весеннему режиму уборки после ухудшения погодных условий и выпавшего снега, об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

Из-за выпавших восьми сантиметров снега дорожные службы комитета по благоустройству города были переведены в режим повышенной готовности. На несколько дней дорожникам пришлось заменить оборудование на зимнее.

Почти сразу же погода улучшилась, поэтому специалистам пришлось проследить за качественной работой ливневых стоков из-за таяния снега. Также за неделю на полигон вывезено 1000 кубометров мусора и 1800 тонн смета.

Садово-парковые предприятия тоже возвращаются к работам по весеннему уходу за территориями зеленых насаждений.

Фото: ЗАКС.Ру