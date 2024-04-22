В Петербурге из-за найденного на балконе трупа мужчины возбудили дело

Следственные органы в Петербурге завели уголовное дело после того, как на балконе одного из домов по проспекту Наставников обнаружили мертвое тело мужчины.

Труп нашли в коммунальной квартире накануне. Расследуется дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК), о чем сообщает региональное управление СК. 49-летний мужчина был смертельно ранен в грудь.

В совершении преступления заподозрили 45-летнюю жительницу города. По официальной версии, она при помощи ножа лишила жизни своего знакомого еще более месяца назад. Нападению предшествовало совместное распитие алкогольных напитков.

В скором времени задержанной предъявят обвинение.

фото: ГСУ СК по Петербургу