Беглов назначил новых глав двух районных администраций

Петербургский губернатор Александр Беглов произвел кадровые перестановки в руководстве администраций двух районов.

Глава Петродворцового района Дмитрий Попов оставил свой пост в связи переходом на другую работу. Какую именно - пресс-служба Смольного не уточняет. Его место со вторника займет Александр Якушев, ранее работавший первым заместителем Попова.

Кроме того, появился новый руководитель у администрации Красногвардейского района. С завтрашнего дня им официально станет Андрей Хорт, ранее работавший замглавы района. До сих пор обязанности главы Красногвардейского района временно исполняла Ольга Козлова.

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