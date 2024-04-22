В Пулково остановили пассажирку с нацистскими крестами

Петербургские таможенники заинтересовались женщиной, которая попыталась провезти в рюкзаке два наградных нацистских креста 1939 года изготовления. Ее выдало сканирование личных вещей через рентген в аэропорту Пулково, о чем 22 апреля сообщает Федеральная таможенная служба.

В багаже у пассажирки также нашлись книги на исторические и политические темы. Ее заподозрили в провозе экстремистской литературы.

Судьбу женщины определят эксперты, которым предстоит установить, являются ли книги в ее чемодане экстремистскими материалами. Не исключено возбуждение как административного, так и уголовного дела.

Фото: ЗАКС.Ру