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Новости 16:13

В Пулково остановили пассажирку с нацистскими крестами

фото ЗакС политика В Пулково остановили пассажирку с нацистскими крестами

Петербургские таможенники заинтересовались женщиной, которая попыталась провезти в рюкзаке два наградных нацистских креста 1939 года изготовления. Ее выдало сканирование личных вещей через рентген в аэропорту Пулково, о чем 22 апреля сообщает Федеральная таможенная служба.

В багаже у пассажирки также нашлись книги на исторические и политические темы. Ее заподозрили в провозе экстремистской литературы. 

Судьбу женщины определят эксперты, которым предстоит установить, являются ли книги в ее чемодане экстремистскими материалами. Не исключено возбуждение как административного, так и уголовного дела.

Фото: ЗАКС.Ру


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