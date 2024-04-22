Обвиненный в фейках про армию москвич отделался принудительными работами

В Москве огласили редкий приговор, вынесенный в рамках дела о распространении фейков про армию (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК). Останкинский суд назначил москвичу Юрию Коховцу пять лет лишения свободы и тут же заменил наказание принудительными работами на тот же срок, что предусмотрено ч. 2 ст. 53.1 УК. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В доход государства пойдет 10% от заработка фигуранта в течение пяти лет. В течение четырех лет ему также нельзя будет администрировать страницы в интернете.

Согласно Уголовному кодексу, если суд решит, что человек может исправиться без отбытия наказания, то лишение свободы возможно заменить на принудительные работы. Эта норма распространяется только на реальные сроки, не превышающие пяти лет.

Отметим, что по статье о фейках про ВС, появившейся в законодательстве в марте 2022 года, россияне в подавляющем большинстве случаев получают реальные сроки от пяти лет и выше.

фото: пресс-служба московских судов общей юрисдикции