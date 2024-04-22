Из-за ДТП с автобусом в Усть-Луге возбудили два уголовных дела

Авария с участием автобуса, который перевернулся на пути из Кингисеппа к Усть-Луге, привела к возбуждению уже второго уголовного дела - об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК). Как сообщает управление Следственного комитета по Ленобласти, число пострадавших в воскресном ДТП выросло до 15 человек.

Ранее полицейские возбудили дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта (ч. 2 ст. 264 УК).

Автобус Volvo перевозил около 50 рабочих и вылетел в кювет. Правоохранители установили, что задержанный 59-летний водитель в момент аварии был пьян.

Фото: ЗАКС.Ру