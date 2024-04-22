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Новости 19:50

На фасадах домов в Петербурге включат световые проекции в честь Набокова

фото ЗакС политика На фасадах домов в Петербурге включат световые проекции в честь Набокова

В исторических районах Петербурга 125-летие со дня рождения писателя Владимира Набокова отметят включением световых проекций, сообщает пресс-служба Смольного.

Фасады нескольких домов преобразятся на Петроградской стороне и на Васильевском острове. О практике создания световых проекций к важным для города датам, которая превратилась в традицию, одобрительно отозвался губернатор Александр Беглов.

"Украшая наше архитектурное наследие, они не наносят никакого вреда домам и памятникам", - считает глава города.

По оценке Беглова, Петербург в творчестве Набокова, навсегда покинувшего страну в 18 лет, занимает важное место.

В световых инсталляциях, в частности, фигурируют образы бабочек, которыми классик художественной литературы серьезно увлекался. Впервые проекции в честь Набокова зажгут в 21:05 в понедельник. Время от времени их можно будет видеть на зданиях до конца календарного года.

фото: gov.spb.ru


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