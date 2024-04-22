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Муниципал 20:03

Муниципалы из Репино потратят до 1,2 млн рублей на подготовку книги об истории поселка

фото ЗакС политика Муниципалы из Репино потратят до 1,2 млн рублей на подготовку книги об истории поселка

Местная администрация МО "Поселок Репино" ищет подрядчика для создания книги об истории поселка, следует из закупки, опубликованной 22 апреля. На издание хотят потратить до 1,2 млн рублей. 

В книге должна быть информация о ландшафте поселка, местной фауне и природе. Также там должна быть приведена историческая справка в контексте различных временных периодов. В частности, от первобытных людей до наших дней. Еще муниципалы хотят увидеть в книге фотоблок о современном поселке. Итоговый объем книги должен быть не менее 320 страниц. Тираж составит не менее 500 экземпляров. 

На производство книги у потенциального исполнителя контракта будет пять месяцев. Готовый тираж хотят получить до середины августа 2024 года.

Константин Леньков / Фото Unsplash


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